Festa nel Napoletano | il 10eLotto regala premi per migliaia di euro
Il 10eLotto ha distribuito premi per migliaia di euro in Campania, con vincite significative registrate martedì 26 maggio 2026. Nella regione, alcune delle vincite più alte hanno raggiunto un totale di 28.000 euro. La lotteria continua a premiare i giocatori con premi di entità rilevante, secondo quanto riferito da Agipronews.
Il 10eLotto sorride alla Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 26 maggio 2026 nella regione, tra le vincite maggiori, sono stati centrati premi per un valore complessivo di 28.800 euro. Doppietta a Gragnano, in provincia di Napoli, dove un “6” Oro vale 12.500 euro realizzato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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