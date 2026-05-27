vincite per oltre 28mila euro nel napoletano col 10elotto

Notizia in breve

Nel Napoletano, il 10eLotto ha distribuito vincite per oltre 28mila euro nel concorso di martedì 26 maggio 2026. Tra le vincite più alte, sono stati centrati premi di rilievo, senza ulteriori dettagli sui singoli importi o le modalità di assegnazione. La regione si conferma tra le aree con maggior successo nel gioco. Nessuna informazione è stata fornita sui vincitori o sui numeri estratti che hanno portato ai premi.