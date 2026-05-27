Vincite per oltre 28mila euro nel Napoletano col 10eLotto
Nel Napoletano, il 10eLotto ha distribuito vincite per oltre 28mila euro nel concorso di martedì 26 maggio 2026. Tra le vincite più alte, sono stati centrati premi di rilievo, senza ulteriori dettagli sui singoli importi o le modalità di assegnazione. La regione si conferma tra le aree con maggior successo nel gioco. Nessuna informazione è stata fornita sui vincitori o sui numeri estratti che hanno portato ai premi.
Tempo di lettura: < 1 minuto Il 10eLotto sorride alla Campania. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 26 maggio 2026 nella regione, tra le vincite maggiori, sono stati centrati premi per un valore complessivo di 28.800 euro. Doppietta a Gragnano, in provincia di Napoli, dove un “6” Oro vale 12.500 euro realizzato nel punto vendita in Piazza Guglielmo Marconi, mentre un “7” Oro corrisponde a 10mila euro centrati presso l’esercizio in Via Giuseppe Raffaelli. Restando nella stessa provincia, presso l’attività commerciale situata nella Strada Statale 145 a Pompei è stato realizzato un colpo da 6.300 euro grazie ad un “1” Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,64 miliardi da inizio anno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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