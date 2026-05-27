Festa della polizia | premi agli agenti meritevoli e medaglie per chi va in pensione

Notizia in breve

Durante una cerimonia a Lecce, la polizia di Stato ha premiato gli agenti che si sono distinti in servizio e consegnato medaglie a coloro che stanno per andare in pensione. La festa ha visto la consegna di riconoscimenti ufficiali agli agenti meritevoli e medaglie commemorative per i pensionamenti. La cerimonia ha coinvolto diverse figure del corpo di polizia locale.