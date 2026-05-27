Festa della polizia | premi agli agenti meritevoli e medaglie per chi va in pensione

Da lecceprima.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una cerimonia a Lecce, la polizia di Stato ha premiato gli agenti che si sono distinti in servizio e consegnato medaglie a coloro che stanno per andare in pensione. La festa ha visto la consegna di riconoscimenti ufficiali agli agenti meritevoli e medaglie commemorative per i pensionamenti. La cerimonia ha coinvolto diverse figure del corpo di polizia locale.

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LECCE – La polizia di Stato di Lecce celebra i suoi agenti, in particolare quelli distintisi in attività di servizio, e quanti, invece, lasciano il proprio posto per andare in pensione. È stata una giornata speciale, quella odierna, presso la sala convegni del museo “Sigismondo Castromediano”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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