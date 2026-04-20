Si celebrano i 153 anni della Polizia Locale di Ravenna | attività in piazza e premiazione degli agenti meritevoli

Questa mattina, nel centro di Ravenna, si è svolta la cerimonia per i 153 anni dalla fondazione della Polizia Locale. La manifestazione ha visto attività svolte in piazza e la premiazione di alcuni agenti che si sono distinti nel servizio. La celebrazione ha coinvolto rappresentanti del corpo e cittadini presenti per l'occasione. La giornata ha avuto come obiettivo il ricordo delle attività svolte nel tempo dalla polizia locale.

Questa mattina in centro a Ravenna si è celebrato il 153esimo annuale della fondazione del corpo di Polizia Locale del Comune di Ravenna. Doppia iniziativa per l'occasione. In piazza del Popolo e piazzetta Einaudi era presente un banchetto informativo del corpo di polizia, si svolgevano attività.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Concorso per 4 istruttori agenti di Polizia Locale, pubblicato l’elenco degli ammessiSono settantuno gli ammessi alla prova scritta del concorso indetto dal Comune di Piacenza per l’assunzione di quattro istruttori agenti di Polizia... Il comando della polizia locale si rafforza con 7 agenti e 26 veicoliArrivano importanti risorse strumentali e umane: da domani in servizio le nuove unità, tutti giovani selezionati grazie al concorso in regime di... Contenuti di approfondimento Si parla di: Il 153esimo annuale della fondazione della Polizia Locale di Ravenna (foto Massimo Argnani). La Polizia Locale di Ravenna compie 153 anni: 2025 impegnativo. Nel 2026 varchi e potenziamento organico153° anniversario per la Polizia Locale di Ravenna, nata il 19 aprile 1873. L'anniversario è stato celebrato con un doppio evento in città. In Piazza del Popolo attività per le scuole e dimostrazioni. ravennawebtv.it Da «lo giuro» al lancio del cappello: a Brescia 20 nuovi agenti di Polizia LocaleNella chiesa di San Cristo la cerimonia per l’anniversario della fondazione del Corpo che risale all’aprile del 1873 ... giornaledibrescia.it