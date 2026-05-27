Alle 15.30 si svolge la tradizionale Festa del Maggio presso una residenza per anziani, gestita da una cooperativa. L’evento include una merenda e spettacoli di canto dal vivo interpretati dal gruppo ‘I cantori dei tempi passati’. La manifestazione si ripete ogni anno per celebrare il mese di maggio.

La Rsa Costa d’Argento festeggia come ogni anno il maggio. Oggi alle 15.30, la residenza gestita dalla cooperativa Uscita di Sicurezza ospiterà la tradizionale Festa del maggio, un pomeriggio di condivisione con merenda e canti dal vivo a cura del gruppo ’I cantori dei tempi passati’. Quest’anno la festa sarà anche l’occasione per consegnare un riconoscimento agli artisti che hanno collaborato alla realizzazione delle oltre cento ’Finestre d’autore’ nell’ambito dei laboratori di animazione organizzati durante tutto l’anno all’interno della residenza: in occasione delle Feste del Maggio, organizzate dal Comune di Orbetello in collaborazione con la Proloco lagunare, ogni anno la struttura dà il proprio contributo con oggetti realizzati nei laboratori che vengono esposti nelle vetrine degli esercenti del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Festa del Maggio’ nella Rsa con ’I Cantori dei tempi passati’

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