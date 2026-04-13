La storia segreta dei biscotti della fortuna dei ristoranti cinesi
Ogni volta che si cena in un ristorante cinese, il momento più atteso è spesso la consegna del biscotto della fortuna. Questi dolcetti croccanti, di forma sottile, contengono un bigliettino con un messaggio scritto. La loro presenza è diventata un'usanza diffusa, ma la storia e le origini di questi biscotti sono meno conosciute. La loro diffusione è avvenuta nel corso del XX secolo, in diverse aree del mondo.
Ogni volta che andiamo in un ristorante cinese, non vediamo l'ora che ci venga consegnato il biscotto della fortuna a fine pasto. In quanti sanno come sono nati questi originali dolcetti col messaggio al loro interno?.🔗 Leggi su Fanpage.it
Giorno della Memoria, su Rai Gulp la storia vera dei Giusti di Magenta. Il film “Cecilia e la casa segreta”Una lettera in una giacca vintage dà il via a “Cecilia e la casa segreta”, in onda il 27 gennaio su Rai Gulp.
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