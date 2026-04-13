La storia segreta dei biscotti della fortuna dei ristoranti cinesi

Ogni volta che si cena in un ristorante cinese, il momento più atteso è spesso la consegna del biscotto della fortuna. Questi dolcetti croccanti, di forma sottile, contengono un bigliettino con un messaggio scritto. La loro presenza è diventata un'usanza diffusa, ma la storia e le origini di questi biscotti sono meno conosciute. La loro diffusione è avvenuta nel corso del XX secolo, in diverse aree del mondo.