Fermato dalla polizia va nel panico | cosa nascondeva nelle mutande

Un uomo di 49 anni è stato arrestato nella notte in via Camozzini a Voltri. La polizia lo ha fermato e, durante il controllo, ha trovato qualcosa nelle mutande. L’uomo è stato portato in commissariato e accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. La sostanza trovata è stata sequestrata.

Un 49enne italiano è stato arrestato dalla polizia in via Camozzini, a Voltri, nella notte. È accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio. L'uomo è stato fermato da una volante dell'Upgsp mentre si trovava a bordo di un'automobile guidata da un'altra persona. Droga negli slip e coltello in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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FERMATO dalla POLIZIA!

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