Federica Brignone ha partecipato a una gara gravel tra Claut e Cimolais. L’evento ha coinvolto atleti e appassionati di ciclismo. Sono previsti incontri con i partecipanti e un meet and greet con la campionessa. Non sono stati annunciati cambiamenti immediati nel turismo locale. L’evento si è svolto senza incidenti e ha visto la partecipazione di numerosi spettatori lungo il percorso. Nessuna comunicazione ufficiale ha indicato modifiche permanenti alle attività turistiche nelle due località.

? Domande chiave Chi incontrerai nel meet and greet con Federica Brignone?. Come cambierà il turismo tra Claut e Cimolais dopo l'evento?. Cosa prevede il programma per chi preferisce le e-bike?. Dove si terrà il talk pubblico della campionessa olimpica?.? In Breve Sabato 6 giugno gara FCI da 75 km con 1.700 metri di dislivello.. Domenica 7 giugno pedalata non competitiva di 50 km per e-bike e mountain bike.. Sabato ore 17 talk di Federica Brignone presso il Palaghiaccio di Claut.. Xevent Ssd collabora con Comuni, Parco Dolomiti friulane e Regione Friuli Venezia Giulia.. La campionessa valdostana Federica Brignone sarà il volto e l’anima della River&Peaks Gravel Race Powered by Dolomia, la prima edizione del grande evento gravel che animerà Claut e Cimolais nei giorni 6 e 7 giugno prossimi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Federica Brignone guida la nuova sfida gravel tra Claut e Cimolais

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