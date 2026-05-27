Farmaci | in Abruzzo si spende più della media italiana ma se ne consumano meno Tutti i dati dell' Aifa

Notizia in breve

Nel 2024, in Abruzzo sono stati spesi circa 836 milioni di euro per farmaci, con oltre 864 milioni di dosi erogate. La regione ha una spesa superiore alla media nazionale, ma il numero di dosi consumate è inferiore rispetto alla media italiana. L'Aifa ha fornito i dati relativi ai consumi e alle spese farmaceutiche, evidenziando questa discrepanza tra spesa e quantità di farmaci utilizzati.