Farmaci | in Abruzzo si spende più della media italiana ma se ne consumano meno Tutti i dati dell' Aifa
Nel 2024, in Abruzzo sono stati spesi circa 836 milioni di euro per farmaci, con oltre 864 milioni di dosi erogate. La regione ha una spesa superiore alla media nazionale, ma il numero di dosi consumate è inferiore rispetto alla media italiana. L'Aifa ha fornito i dati relativi ai consumi e alle spese farmaceutiche, evidenziando questa discrepanza tra spesa e quantità di farmaci utilizzati.
Nel 2024 l'Abruzzo ha speso in farmaci 835.718.384 euro, per un totale di 863.882.814 dosi erogate, cioè le cosiddette Ddd, dosi definite die, l'unità di misura standard per i consumi farmaceutici. È quanto emerge dal Rapporto OsMed 2024 dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) dedicato all'uso. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Notizie e thread social correlati
In Abruzzo il reddito medio delle famiglie cresce più della media italiana, ma meno a ChietiIn Abruzzo, il reddito medio delle famiglie è aumentato più della media nazionale, secondo l’ultimo rapporto di Unioncamere – Centro studi...
Pizza e bibita, prezzi in aumento anche a Livorno: in città ora si spende in media 9,53 euro, ma resta tra le più economiche d'ItaliaA Livorno, il prezzo medio di una pizza accompagnata da una bibita è salito a 9,53 euro, segnando un incremento dell’8,9% rispetto all’anno...
Temi più discussi: Operazione Pangea XVIII della GDF contro i farmaci illegali: anche l’Abruzzo tra i territori coinvolti nei controlli; Fascicolo sanitario elettronico in Abruzzo, ecco cosa contiene e come consultarlo; Qualità della vita, l'Abruzzo non è una regione per giovani; Abruzzo/trasporto in sicurezza degli organi. Approvate procedure per l’accreditamento delle strutture per trapianto.
Università degli Studi Gabriele d'Annunzio. . Dalla California all’Abruzzo: la scienza internazionale contro le nuove droghe. In questo video, un estratto delle domande finali del seminario svoltosi nell’Aula Magna G. Bettoni. del Dipartimento di Farmacia. facebook
Farmaci: in Abruzzo si spende più della media italiana, ma se ne consumano meno. Tutti i dati dell'AifaIl rapporto Aifa sul consumo dei medicinali nella regione restituisce un quadro articolato: 835 milioni di euro spesi in un anno, un sistema sanitario che pesa per quattro quinti del totale e una doma ... ilpescara.it
Specialista o centro ADHD in Abruzzo reddit
S.T. SISTEMI S.A.S. DI SETINO GIOVANNI - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Preparazione dei farmaci in ospedale. Alla Asl 1 Abruzzo arriva il robot che manda in pensione il sistema manualeIl robot entrerà in funzione a giugno e preparerà, in maniera del tutto automatizzata, le confezioni da inviare a tutti gli ospedali dell’azienda e alle 4 Rsa della provincia. In arrivo anche il ... quotidianosanita.it