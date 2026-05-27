Nathan e Catherine hanno presentato una richiesta per costruire una nuova abitazione in un’area boschiva. La domanda è stata depositata presso le autorità competenti, indicando la località e i dettagli del progetto. La richiesta riguarda l’edificazione di una casa residenziale, con specifiche tecniche e planimetrie. La procedura amministrativa è in corso, senza ulteriori dettagli pubblici sulle eventuali approvazioni o opposizioni. La decisione finale sarà comunicata dalle autorità responsabili.

Nathan e Catherine, i genitori della famiglia nel bosco, hanno presentato la richiesta per ottenere il permesso di costruire la nuova casa. L’annuncio è stato dato dall’avvocato Simone Pillon. L’obiettivo della domanda è dimostrare che la coppia si sta impegnando a risolvere le criticità che hanno portato all’allontanamento dei figli, così da favorire il ricongiungimento con i bambini. Dove sorgerà la casa della famiglia nel bosco Quando sarà pronta la nuova casa Nathan e Catherine nella casa offerta dal Comune Dove sorgerà la casa della famiglia nel bosco La domanda di permesso di costruire, relativa alla nuova abitazione, è stata presentata dall’architetto Maria Mascarucci, per conto dei coniugi Trevallion-Birmingham. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Nathan e Catherine hanno presentato la domanda per costruire la nuova casa: dove sorgerà

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La famiglia nel bosco e la reclusione dei minori, presentato ESPOSTO ai CARABINIERI, scaricabile

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