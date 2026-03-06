Famiglia nel bosco | per i giudici la madre dev' essere allontanata dai tre figli Meloni

Nel giorno delle perizie sui tre bambini di una famiglia che viveva nel bosco, i giudici hanno stabilito che la madre deve essere allontanata dai figli. La decisione si basa sui risultati delle valutazioni legali e sui rilievi effettuati. La famiglia era al centro di un procedimento giudiziario, con l’obiettivo di tutelare il benessere dei minori. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica e politiche.

AGI - Nel giorno delle perizie sui tre piccoli della famiglia che viveva nel bosco di Palmoli un' ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto il trasferimento dei tre bambini in altra struttura e l' allontanamento della stessa madre Catherine Birmingham dai figli. Era infatti attesa per oggi la perizia psicologica disposta dal Tribunale dei minori dell'Aquila sui tre bambini allontanati dalla casa nel bosco di Palmoli, ( Chieti ) ospiti da quattro mesi ormai di una struttura protetta nell'area di Vasto. Famiglia bosco: i test e le ripercussioni sull'attività peritale. Per i tre figli della coppia anglo-australiana una serie di test dalla consulente tecnica d'ufficio nominata dai giudici minorili, la psichiatra Simona Ceccoli. 🔗 Leggi su Agi.it

