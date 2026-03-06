Famiglia nel bosco | per i giudici la madre dev' essere allontanata dai tre figli Meloni |

Nel giorno delle perizie sui tre bambini di una famiglia che viveva nel bosco, i giudici hanno stabilito che la madre deve essere allontanata dai figli. La decisione si basa sui risultati delle valutazioni legali e sui rilievi effettuati. La famiglia era al centro di un procedimento giudiziario, con l’obiettivo di tutelare il benessere dei minori. La vicenda ha suscitato attenzione mediatica e politiche.

AGI - Nel giorno delle  perizie  sui  tre piccoli  della  famiglia  che viveva nel  bosco di Palmoli  un' ordinanza  del  tribunale per i minorenni dell'Aquila  ha disposto il  trasferimento  dei  tre bambini  in altra struttura e l' allontanamento  della stessa  madre Catherine Birmingham  dai figli. Era infatti attesa per oggi la  perizia psicologica  disposta dal  Tribunale dei minori dell'Aquila  sui  tre bambini allontanati  dalla  casa nel bosco di Palmoli, ( Chieti ) ospiti da quattro mesi ormai di una  struttura protetta  nell'area di  Vasto. Famiglia bosco: i test e le ripercussioni sull'attività peritale. Per i  tre figli  della  coppia anglo-australiana  una serie di  test  dalla  consulente tecnica d'ufficio  nominata dai  giudici minorili, la  psichiatra Simona Ceccoli. 🔗 Leggi su Agi.it

