Fame di verità e giustizia | a Tornareccio la marcia in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Si terrà sabato 30 maggio 2026 l'iniziativa promossa da Libera Abruzzo, dal presidio Libera di Tornareccio "Roberto Mancini" e da Legambiente, con il patrocinio del Comune di Tornareccio, dal titolo evocativo "Fame di verità e giustizia: camminando nella memoria e nell’impegno".L'evento, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafieMercoledì 18 marzo 2026, alle 20, nell’Aula Magna dell’associazione Lucidafollia a Valenzano, si terrà “Versacci contro le mafie – Poetry Slam”.

Temi più discussi: Chica Arellano: La fame non è una fatalità ma un fallimento morale; Perché mangiare troppo bene può farti male: le verità nascoste sulla dieta di cui nessuno parla mai; Schlein: A Gaza si muore di fame. Meloni in ritardo, servono i fatti; Lasciamoci raggiungere dallo sguardo materno di Maria.

Non ci si può credere: il Milan di Rocco e Rivera, di Sacchi e Baresi, di Ancelotti e Pirlo finito nelle mani di uno spaccone da Bar Sport, Zlatan Ibrahimovic Nemmeno le fervide menti degli sceneggiatori di Black Mirror, la serie tv in cui la distopia regna sovran x.com

Caso Corona-Signorini, Salvo Sottile: questa non è fame di verità ma di cadutaForse conviene dirlo subito, senza infingimenti e senza più concedere alibi: questa non è una storia su Fabrizio Corona come personaggio pittoresco, né sull’ennesimo scandalo da divorare tra un reel e ... iltempo.it

Leone XIV: sfamare la fame di verità, senza verità si può perfino morireSfamare la fame di verità e di senso è un compito necessario, perché senza verità e significati autentici si può entrare nel vuoto e si può perfino morire. Lo ha detto il Papa, nell’omelia della ... agensir.it