Fame di verità e giustizia | a Tornareccio la marcia in ricordo delle vittime innocenti delle mafie

Da chietitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si terrà sabato 30 maggio 2026 l'iniziativa promossa da Libera Abruzzo, dal presidio Libera di Tornareccio "Roberto Mancini" e da Legambiente, con il patrocinio del Comune di Tornareccio, dal titolo evocativo "Fame di verità e giustizia: camminando nella memoria e nell’impegno".L'evento, che. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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