Factor ha presentato il modello Sarana, una bicicletta gravel progettata specificamente per le gare di lunga distanza. La bici è pensata per affrontare percorsi estremi e competizioni di lunga durata, con caratteristiche tecniche adatte a resistere a condizioni impegnative. La struttura si concentra su robustezza e affidabilità, con componenti pensati per la resistenza e il comfort durante le lunghe percorrenze. Il modello si inserisce in un segmento di mercato dedicato alle gare di ultra endurance su terreni misti.

Factor ha recentemente già fatto parlare molto di sé con il modello One da strada, una piattaforma immediatamente riconoscibile per l’integrazione completa della zona anteriore del tubo sterzo, che ingloba anche la forcella a foderi larghi, ed il relativo manubrio a forma alare. Ma che la casa britannica sia da più di qualche anno fortemente orientata all’agonismo lo si evince anche dall’ultimo modello gravel presentato, la Sarana. Una gravel race che è stata pensata per rendere al meglio nelle condizioni più dure in assoluto. Ovvero quando c’è bisogno di velocità, quando il terreno è sconnesso e soprattutto quando i chilometri sono tanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Factor Sarana: una gravel pensata per le "ultra race"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sharq GR e Soniq GR, le due novità di Fulcrum per il mondo gravel raceFulcrum ha presentato due nuove ruote, le Sharq GR e le Soniq GR, specificamente progettate per il mondo gravel.

Leggi anche: Northwave Extreme X, il gravel race ai vostri piedi

Temi più discussi: Factor presenta Sarana: una gravel dalle tante personalità; Schwalbe propone delle gomme gravel da 2.35?; Factor Sarana Gravel 2026: Prezzo, Peso, Versioni e Analisi.

FACTOR BIKES. SARANA, ARRIVA L'EVOLUZIONE DEL GRAVEL ULTRA-ENDURANCEFactor Bikes ha appena annunciato l’arrivo di SARANA, un nuovo innesto che perfeziona la gamma gravel del marchio. Progettata per ridefinire i concetti di velocità, controllo ed efficienza sulle ... tuttobiciweb.it

FACTOR BIKES. SARANA, THE EVOLUTION OF ULTRA-ENDURANCE GRAVEL HAS ARRIVEDFactor Bikes has just announced the arrival of SARANA, a new addition that perfects the brand's gravel lineup. Designed to redefine the concepts of speed, control, and efficiency over long distances ... tuttobiciweb.it