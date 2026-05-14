Northwave Extreme X il gravel race ai vostri piedi

La Northwave Extreme X è una scarpa da gravel progettata per l'uso offroad. La calzatura presenta una suola Hyperlight HT realizzata in fibra di carbonio unidirezionale. La struttura è pensata per offrire leggerezza e resistenza durante le escursioni su terreni accidentati. La tomaia e i componenti interni sono studiati per garantire stabilità e comfort durante le pedalate. La scarpa si inserisce nella gamma di prodotti dedicati alle attività sportive su percorsi sterrati.

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Trenta anni dopo il primo titolo Olimpico di Northwave, la celeberrima medaglia d’oro di Paola Pezzo ad Atlanta 1996 nella mountain bike, arriva una nuova calzatura top di gamma. La Extreme X è dedicata a chi cerca le massime prestazioni su sterrato, con una versatilità tale da renderla perfetta per un utilizzo cross country, marathon o anche gravel. Uno dei punti focali della Extreme X è la suola, già utilizzata con successo nel modello da strada Veloce Extreme sviluppato in collaborazione con Filippo Ganna. L’innovativo design High Tail dà dunque vita alla Hyperlight HT, realizzata totalmente in carbonio unidirezionale e pensata per massimizzare il trasferimento di potenza e ridurre la dispersione energetica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Northwave Extreme X, il gravel race ai vostri piedi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Tra gravel race ed adventure, irrompe la Look G85 Cezal Sharq GR e Soniq GR, le due novità di Fulcrum per il mondo gravel raceCon il mondo gravel, in particolare il segmento race, che seppur nato da poco è in continua evoluzione, Fulcrum tiene a battesimo le versioni...