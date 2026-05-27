Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri di Casumaro e Vigarano Mainarda per evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Durante un tentativo di fermo, ha opposto resistenza e ha ferito alcuni agenti. L’arresto segue un episodio di evasione precedente, che ha portato nuovamente alle forze dell’ordine. Il giovane è stato portato in caserma e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

I carabinieri di Casumaro, con i colleghi di Vigarano Mainarda, hanno arrestato un 20enne del posto per evasione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il giovane, che si trovava agli arresti domiciliari, si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione provocando disturbo per le vie del centro di Bondeno. Il comportamento del ragazzo non è passato inosservato, tanto da far giungere diverse segnalazioni al 112, che ha immediatamente fatto convergere sul posto due pattuglie dell’Arma. Alla vista dei militari, nel tentativo di sottrarsi al controllo, il ventenne ha assunto un comportamento ostile e violento fino a colpire con forza un carabiniere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Evade ancora una volta: preso

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