+Europa amarezza e ripartenza | Il voto non rispecchia gli sforzi

In Pistoia, si registra una sensazione di amarezza dopo il voto, considerato non rappresentativo degli sforzi compiuti. La situazione ha suscitato riflessioni sulla necessità di ripartire e di riorganizzare le strategie future. La delusione riguarda principalmente il risultato elettorale, che non sembra aver premiato gli sforzi fatti. La comunità si prepara ora a una fase di rinnovamento e di impegno per migliorare i risultati successivi.

PISTOIA Una punta di amarezza, che lascia però più di uno spunto per una ripartenza e una costruzione consapevoli. Guarda all’orizzonte lungo quello che punta al 2031 +Europa Pistoia, inglobata nella più ampia lista dei Civici e Riformisti in appoggio alla candidatura di Giovanni Capecchi sindaco, che nel ringraziare l’elettorato che ha appoggiato il gruppo prende atto di un risultato non esattamente specchio di quanto sperato. "Ci assumiamo con serietà la responsabilità politica di questo esito – ammette il coordinatore provinciale del gruppo, Gabriele Michelagnoli, un bilancio personale di 33 preferenze - e siamo consapevoli che non siamo riusciti a trasformare come quanto sperato, energie e battaglie in un risultato numericamente adeguato agli sforzi fatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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