Estée Lauder ha festeggiato il suo ottantesimo anniversario. La celebrazione si è concentrata sulla ricorrenza di ottant’anni di attività, durante i quali il marchio ha mantenuto la propria indipendenza. La società ha continuato a sviluppare prodotti e innovazioni nel settore della bellezza, senza cambiare la propria identità. La ricorrenza è stata annunciata come un traguardo importante, senza ulteriori dettagli su eventi specifici o dichiarazioni ufficiali.

Ottanta anni di successi, innovazioni e una grande certezza: il marchio Estée Lauder celebra il suo ottantesimo anniversario confermando la propria indipendenza. Negli ultimi mesi il mondo della finanza aveva seguito con attenzione una importante trattativa. Si parlava infatti di una possibile fusione con Puig, il colosso spagnolo della moda e dei profumi. L’accordo avrebbe dato vita a un nuovo gigante della bellezza di lusso. La trattativa, però, si è definitivamente interrotta nei giorni scorsi. Secondo quanto emerso, il nodo principale sarebbe stato legato ai contratti del marchio Charlotte Tilbury. Grazie a questo passo indietro, Estée Lauder festeggia il suo compleanno mantenendo il controllo della società, una vera eccezione nel panorama attuale. 🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Estée Lauder compie 80 anni: otto decenni di bellezza, innovazione e indipendenza

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