Estate reggina e feste mariane le linee di indirizzo in eredità al nuovo sindaco

Il nuovo sindaco di Reggio ha presentato le linee guida per l’estate e le feste mariane, evidenziando il brand “Reggio destinazione”. Ha parlato di valorizzare e potenziare l’attrattività turistica della città. La gestione delle manifestazioni tradizionali e delle iniziative estive sarà incentrata su questo obiettivo. Le priorità sono state definite nelle prime dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sui programmi specifici o le modalità di intervento.

Reggio destinazione è il brand che l'amministrazione di centrosinistra lascia in eredità ai successori e nelle sue prime dichiarazioni da sindaco Francesco Cannizzaro ha sottolineato proprio questo aspetto, l'attrattività turistica della città da valorizzare e migliorare.Certamente adesso. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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