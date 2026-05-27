La rassegna “Estate al Castello” celebra il suo 14° anniversario con una serie di eventi che includono musica, cinema e incontri culturali. La manifestazione propone spettacoli con cantautrici e artisti come Sal Da Vinci, coinvolgendo il pubblico in diverse attività durante l’estate. La programmazione si svolge nel cortile del castello, attirando spettatori di varie età. La manifestazione si svolge annualmente, con una lunga tradizione di eventi estivi.

E siamo alla 14esima edizione. Ormai la rassegna “Estate al Castello“ è diventata una teenager e prova ancora una volta a conciliare artisti di qualità, intellettuali impegnati e un po’ di spensieratezza con cinema e comicità in una delle location più belle di Milano: il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Oltre 70 gli appuntamenti in calendario questa estate, da giugno a fine agosto. Alla serata inaugurale del 12 giugno ci saranno Paola Turci, Francesca Michielin, Maria Antonietta e Colombre all’interno del Capital Jam. Il programma musicale, spalmato da giugno a inizio settembre, prosegue con nomi come Alex Britti (17 luglio),... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Estate al Castello“ compie 14 anni. Musica, cinema e incontri culturali. Dalle cantautrici fino a Sal Da Vinci

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