Francavilla al Mare si prepara all' estate | tra i nomi Sal Da Vinci The Kolors Caparezza e Mentana

Francavilla al Mare si appresta ad accogliere l'estate con un calendario di eventi che include concerti di artisti come Sal Da Vinci, The Kolors e Caparezza. Sono previsti anche incontri con scrittori, giornalisti e filosofi di rilievo. La città ha annunciato ufficialmente il programma, che comprende diverse performance e occasioni culturali per tutta la stagione estiva.

Francavilla al Mare si prepara a una lunga estate di eventi e svela in anteprima un cartellone costellato da tanti nomi noti del mondo della musica italiana di ieri e di oggi, scrittori, giornalisti e filosofi.A dare un assaggio degli appuntamenti principali è la sindaca Luisa Russo specificando.🔗 Leggi su Chietitoday.it Sorpresa a Francavilla al Mare: Sal Da Vinci in concerto gratuitoIl vincitore dell'ultimo festival di Sanremo sarà in piazza Sant’Alfonso il prossimo 1° agosto 2026.