Esselunga ha aperto il suo primo bistrot nel nuovo punto vendita di piazza Risorgimento a Milano. Si tratta di un'ulteriore novità rispetto alla tradizionale offerta di supermercati, introducendo uno spazio dedicato alla ristorazione. La nuova struttura combina l’attività di vendita con un’area in cui i clienti possono consumare pasti sul posto. L'apertura rappresenta un passo oltre la semplice distribuzione di prodotti alimentari.

Con il nuovo punto vendita di piazza Risorgimento a Milano, Esselunga compie un passaggio che va oltre l’apertura di un supermercato di prossimità. Per la prima volta, infatti, il format LaEsse incorpora un bistrot strutturato, con servizio al tavolo, cocktail bar, lounge ed enoteca. Un debutto che segna un’evoluzione precisa nel modo in cui la grande distribuzione prova a occupare il tempo e gli spazi urbani dei consumatori. Questa apertura in un luogo strategico della città, con grande densità abitativa di livello medio alto, non riguarda solo la ristorazione interna. Da anni supermercati e insegne della distribuzione cercano di allungare la permanenza del cliente attraverso caffetterie, aree ready to eat e gastronomia evoluta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Esselunga apre il suo primo bistrot

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