ESEO Italia | Camera e Senato illuminate di magenta 

La Camera dei Deputati e il Senato si sono illuminati di magenta in occasione della Giornata Mondiale dell’Esofagite Eosinofila. La decisione è stata presa per celebrare il mese dedicato alle patologie eosinofile. La campagna ESEO Italia 2026 ha coinvolto le due istituzioni per sensibilizzare sulla condizione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, e l’illuminazione è visibile in tutto il centro politico.

L’obiettivo è promuovere una corretta educazione sanitaria per una riduzione del ritardo diagnostico per i pazienti con patologie gastrointestinali eosinofile - L’iniziativa promossa da ESEO Italia (Associazione di famiglie contro l’esofagite eosinofila e le patologie gastrointestinali eosinofile), è replicata in tutte le Regioni d’Italia, con decine di luoghi simboli del Paese illuminate di magenta. L’obiettivo è promuovere una corretta educazione sanitaria attraverso attività e progetti mirati a garantire con la sensibilizzazione una riduzione del ritardo diagnostico per i pazienti con patologie gastrointestinali eosinofile, orientarli nei... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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