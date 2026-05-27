Esame di terza media cosa contiene la certificazione delle competenze Modello

La certificazione delle competenze rilasciata dopo l’esame di terza media include una valutazione delle abilità acquisite in italiano, matematica, inglese e altre materie. La prova si svolge tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con una serie di prove scritte e orali. La documentazione finale riporta i voti ottenuti, le competenze raggiunte e eventuali osservazioni sui risultati.

Tra la fine delle lezioni e il 30 giugno si svolgono gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione. Il calendario non è nazionale: le date delle prove sono definite dalle singole istituzioni scolastiche, nel rispetto della cornice temporale prevista. Al termine dell’esame, gli studenti che lo superano ricevono non solo il diploma conclusivo del primo ciclo, ma anche la certificazione delle competenze. Il documento, previsto dal Decreto ministeriale n. 14 del 30 gennaio 2024, descrive il livello raggiunto dagli alunni nell’utilizzo dei saperi acquisiti durante il percorso scolastico. La certificazione non coincide con una pagella aggiuntiva. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Esame terza media 2026: come sarà. Tutte le indicazioni del MIM

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