Un nuovo ristorante chiamato QUID – Unique Italian Dining è stato aperto a Roma, con una terrazza. Il locale è gestito da Enrico Bartolini, con la collaborazione dello chef Juan Camilo Quintero. La gestione del progetto è stata affidata a Allianz. La struttura si concentra sulla cucina italiana, offrendo un ambiente con vista sulla città. L'apertura si inserisce in un piano di espansione nel settore della ristorazione.

Realizzato in collaborazione con Allianz Italia, parte del gruppo internazionale leader a livello globale nei servizi assicurativi e nell’asset management QUID unisce ospitalità e alta ristorazione in uno spazio indubbiamente scenografico e profondamente romano, la terrazza dello storico Palazzo Marignoli in Piazza san Silvestro 8, con una meravigliosa vista panoramica sui tetti e le cupole della Città Eterna. Ad affiancare nel progetto Enrico Bartolini c'è lo chef colombiano Juan Camilo Quintero, che arriva da Il Poggio Rosso, il ristorante di Borgo San Felice Resort di proprietà del Gruppo Allianz, in Toscana, con una Stella Michelin ottenuta la prima volta nel 2020 e riconfermata anche nel 2025 sotto la guida del nuovo Head Chef Stelios Sakalis. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Enrico Bartolini e il nuovo ristorante a Roma con Juan Camilo Quintero e Allianz

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

AL MUDEC con ENRICO BARTOLINI: il 3 dicembre abbiamo vissuto una serata davvero magica

Notizie e thread social correlati

Mara Sattei: “Sabato sera”, il nuovo singolo in collaborazione con Enrico NigiottiSabato sera è il titolo del nuovo singolo di Mara Sattei, realizzato in collaborazione con Enrico Nigiotti.

Il nuovo parco urbano. Tra la Brana e le mura è sbocciato il giardino: "Sigfrido Bartolini"Ieri a Pistoia si è tenuta l'inaugurazione di un nuovo giardino situato tra la Brana e le mura di viale Matteotti.

Temi più discussi: Bartolini ricorda Petrini: Aiutava i giovani chef a comprendere cucina e cultura; Per Versilia Gourmet il miglior ristorante è l'Osteria del Mare il miglior chef Alessandro Ferrarini; Versilia Gourmet 2026: gli Oscar della ristorazione premiano chef Ferrarini; Alessandro Ferrarini porta Vedano Olona al top della ristorazione: è il Miglior Chef 2026 al premio Versilia Gourmet.

Enrico Bartolini e il nuovo ristorante a Roma con Juan Camilo Quintero e AllianzSi chiama QUID – Unique Italian Dining il nuovo progetto di ristorazione con terrazza affidato da Allianz Italia a Enrico Bartolini e Juan Camilo Quintero ... vanityfair.it

Bartolini ricorda Petrini: Aiutava i giovani chef a comprendere cucina e culturaIl pluristellato cuoco toscano e il fondatore di Slow Food: Al nostro primo incontro mi disse ‘non faccio abbastanza per la gastronomia’, una frase che mi ... repubblica.it