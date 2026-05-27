Empoli colpita con il calcio della pistola scacciacani e rapinata | fermato 22enne

Una donna è stata rapinata venerdì 15 maggio ad Empoli, colpita con un calcio da una pistola scacciacani. L’autore, un 22enne, è stato fermato e trasferito nel carcere di Sollicciano. La rapina si è verificata nel centro della città. La vittima non ha riportato ferite gravi. La polizia ha identificato e arrestato il sospettato nelle ore successive.

Si è conclusa con il trasferimento nel carcere di Sollicciano la fuga del presunto autore di una rapina avvenuta lo scorso venerdì 15 maggio nel cuore di Empoli. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia locale hanno sottoposto a fermo un 22enne, cittadino egiziano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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