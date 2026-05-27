Effetto voto | cala il premio di maggioranza
Il premio di maggioranza previsto dalla legge elettorale si riduce. La bozza aggiornata stabilisce che, per ottenere l’aumento dei seggi, una coalizione deve superare una soglia poco superiore al 40%. Questa modifica potrebbe influenzare la distribuzione dei seggi in Parlamento, limitando le maggioranze più ampie. La soglia rappresenta un nuovo parametro rispetto alle versioni precedenti della legge.
Fare in fretta e fare bene: dopo il buon risultato del primo turno delle amministrative, il centrodestra punta tutto sulla legge elettorale per mettere all’angolo gli avversari. Innanzitutto, si obbligherà il centrosinistra a indicare il candidato premier prima delle elezioni, con tutte le conseguenze (nefaste, per loro) del caso. I risultati delle comunali, inoltre, al di là del voto dei centri più importanti, restituiscono una distribuzione dell’elettorato molto frammentata, con Pd, M5s, Avs e alleati che, correndo uniti a differenza del 2022, nei collegi soprattutto al Sud (basta leggere i risultati delle comunali in Campania) potrebbero fare il pieno di uninominali. 🔗 Leggi su Laverita.info
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