Effenberg parla piano ‘Tutti drogati’ il nuovo disco è una provocazione e insieme una resa

Stefano Pomponi faceva l’avvocato, poi quando si è accorto che certe vite, più che essere vissute, vengono archiviate ha mollato carte, codici e tribunali e ha iniziato a scrivere canzoni con il nome di Effenberg. Canzoni che sembrano succedere in quel momento preciso in cui la vita smette di girare nella giusta direzione e incomincia a deragliare. Dentro ci trovi amori lasciati a marcire sul balcone, personaggi un po’ malinconici ma senza autocommiserazione, gente che ha imparato a convivere con le proprie crepe come con l’umidità sui muri. Tutti drogati, il nuovo disco, non prova neanche a fare il fenomeno: è più una frase detta sottovoce da qualcuno che ammette che forse il problema non sono le sostanze, ma il bisogno continuo di anestetizzarsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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