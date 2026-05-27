Edoardo, 28 anni, ha ricominciato grazie all’assistenza di San Patrignano e ai medici che lo hanno curato. Dopo un percorso di recupero, afferma di aver imparato i valori fondamentali della vita. La sua storia evidenzia il ruolo di strutture di recupero e di professionisti sanitari nel sostegno a persone in difficoltà. Il suo percorso si è concluso con una rinascita, sottolineando l’importanza di interventi di supporto e recupero per i giovani.

Rimini, 27 maggio 2026 – Ci sono mani che restituiscono una vita. Quella di Edoardo, 28 anni, sembrava destinata a restare spezzata sotto il peso di un incidente terribile: la mano destra schiacciata in una fustellatrice da tipografia, il rischio concreto di perdere per sempre non soltanto l’uso dell’arto, ma anche il lavoro, l’autonomia, la speranza. Invece, da quella notte drammatica tra Rimini e Modena è nata una storia di rinascita che nei giorni scorsi ha trovato il suo momento più intenso e umano tra le colline di Comunità di San Patrignano. Edoardo e quella mano che oggi si muove di nuovo. La delegazione della Chirurgia della Mano del Policlinico di Modena è stata accolta nella Comunità con un abbraccio che valeva più di qualunque riconoscimento ufficiale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Edoardo, la rinascita grazie a San Patrignano e ai medici che lo salvarono: “Mi hanno insegnato i valori della vita”

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