Un uomo con problemi psichici, certificati sia in Germania che in Italia, è stato intercettato mentre parlava di un’azione con ostaggi, su chat legate a un individuo che si identifica come “soldato” e afferma di essere affascinato dall’Isis. Le conversazioni sono state rese note a Reggio Emilia, dove le autorità stanno analizzando i messaggi per valutare eventuali minacce concrete. L’indagine prosegue per approfondire i dettagli e il reale livello di pericolo.

Reggio Emilia, 27 maggio 2026 – Ha conclamati problemi psichici, certificati in Germania e per i quali è stato seguito anche in Italia. Ora lui, Jaber Naggay, 22 anni, è in custodia cautelare in carcere per l’ipotesi di arruolamento con finalità di terrorismo. Dal puro delirio mentale a quello che porta a un’adesione lucida e consapevole al radicalismo islamico c’è un confine che andrà esplorato: nella storia di Naggay, di origine marocchina e con cittadinanza italiana, appaiono aspetti inquietanti e contraddittori. "Ciao mamma, mi serve il tuo aiuto, sto andando in centro con un coltello”. Prima che fosse arrestato giovedì sera a Reggio Emilia, era stato lui stesso alle 19. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il volto di Jaber, le chat del ‘soldato’ affascinato dall’Isis: “Farò per te un’azione con ostaggi”

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