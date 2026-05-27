Ebola rientra dal Congo medico MsF | ha avuto contatti con positivi scatterà la quarantena

Una dottoressa di Medici Senza Frontiere rientrata dal Congo sarà sottoposta a quarantena dopo aver avuto contatti con pazienti risultati positivi all’Ebola. La professionista ha incontrato persone infette durante la sua missione e ora dovrà rispettare le procedure di isolamento. La decisione è stata presa per prevenire la diffusione del virus, che ha causato diversi contagi nella regione.

Il ministero della Salute informa che è in corso l’attività per il rientro, in totale sicurezza, dal Congo di una dottoressa che operava presso il centro di salute di Salamat (Bunia-Ituri) nel periodo in cui è stata dichiarata l’attuale epidemia di ebola. L’autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Fontiere. Nell’ambito della sua attività clinica la dottoressa è entrata in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi. Si tratta, quindi, di un caso di contatto diretto. Il medico ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d’urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell’esplosione di una granata: il piccolo è un caso sospetto di ebola non ancora confermato dai test. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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