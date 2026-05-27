Una dottoressa rientrata in Italia dopo aver lavorato in Congo è stata posta in quarantena. La professionista, che ha avuto contatti con persone risultate positive al virus Ebola, attualmente non presenta sintomi. Il ministero della Salute ha confermato che non ci sono altri casi di Ebola nel paese al momento. La quarantena è stata decisa come misura precauzionale.

Il ministero della Salute informa che è in corso l'attività per il rientro, in totale sicurezza, dal Congo di una dottoressa che operava presso il centro di salute di Salamat (Bunia- Ituri) nel periodo in cui è stata dichiarata l'attuale epidemia di Ebola. L'autorizzazione per il rientro su Roma è stata firmata. Il chirurgo è un operatore di Medici Senza Fontiere., Nell'ambito della sua attività clinica la dottoressa è entrata in contatto, il 16 maggio scorso, con pazienti risultati poi positivi. Si tratta, quindi, di un caso di contatto diretto. Il medico ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d'urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell'esplosione di una granata: il piccolo è un caso sospetto di ebola non ancora confermato dai test. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Ebola, rientra in Italia dottoressa che ha avuto contatti con positivi in Congo: per lei scatterà la quarantena

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