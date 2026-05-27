Durante le recenti elezioni amministrative, un rappresentante della Lega ha dichiarato che il partito è cresciuto ovunque, ma ha avvertito che rilassarsi sarebbe un errore. Ha aggiunto che quando si tratta di politica, il campo largo perde terreno. Nessun riferimento è stato fatto a eventi specifici o risultati concreti. La dichiarazione si concentra sulla necessità di mantenere l’attenzione e la strategia, indipendentemente dagli esiti elettorali.

«Le ultime amministrative ci fanno capire che quando la partita si gioca sulla politica il campo largo perde. Basti pensare a quella Venezia in cui tutti ci davano per sconfitti. Detto ciò, seppure siamo cresciuti e abbiamo ottenuto risultati al di sopra di ogni più rosea aspettativa, sarebbe un errore rilassarsi. È indispensabile continuare a dare risposte e realizzare quei punti programmatici per cui i cittadini ci hanno votato». A dirlo Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e vicesegretario federale della Lega. Volendo tracciare un bilancio complessivo, come sono andate le ultime comunali? «Quanto accaduto in Sicilia, laddove ci siamo presentati con il simbolo, vale più di mille parole. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Durigon (Lega): «Siamo cresciuti ovunque, ma un errore rilassarsi»

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