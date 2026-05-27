Duferco Terminal Mediterraneo operatività in corso
Il terminal di Giammoro, gestito da Duferco, è entrato in piena operatività nel maggio 2026. La struttura rafforza la logistica nel Sud Italia, diventando una piattaforma intermodale chiave per i flussi commerciali e industriali nel Mediterraneo. La gestione del terminal è attualmente attiva e funzionante.
Duferco Terminal Mediterraneo apre una nuova fase per la logistica del Sud Italia. Nel maggio 2026 il terminal di Giammoro è entrato nella piena operatività, consolidando il proprio ruolo di piattaforma intermodale strategica per i flussi commerciali e industriali nel Mediterraneo.Tra i. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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