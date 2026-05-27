Un sipario che si alza su una storia che unisce passato e presente. Domani alle 10.30, al teatro Verdi di Pisa, il laboratorio teatrale del liceo scientifico Dini presenterà lo spettacolo "Romeo e Giulietta. Amori difficili in un mare di odio". Una storia conosciuta da tutti - dalla scena del balcone al tragico destino dei due innamorati - ma che, in questa occasione, acquisterà un significato ancora più profondo: alcuni genitori che animarono il laboratorio una trentina di anni fa rivivranno le emozioni della loro giovinezza recitando a fianco dei loro figli, in un’esperienza straordinaria tra passione teatrale, ricordi e legami familiari. Vero artefice dello spettacolo è Franco Farina, attore, regista, drammaturgo e formatore teatrale nelle scuole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Due generazioni al Verdi. Figli e genitori sul palco con il laboratorio del Dini

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40 anni di Cantinetta, un pezzo di storia collettiva teramana

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