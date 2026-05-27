Dopo la firma del decreto, l’osteopatia è ufficialmente riconosciuta come professione sanitaria. Sono stati pubblicati i nuovi elenchi ufficiali e aggiornati i percorsi universitari, offrendo una guida chiara per distinguere i professionisti qualificati dai finti esperti. La disciplina, spesso scelta per alleviare dolori alla schiena e tensioni muscolari, ora è regolamentata e inserita nel sistema sanitario nazionale.

L ’ osteopatia, la disciplina dolce a cui spesso ci si affida per alleviare dolori alla schiena, tensioni muscolari o fastidi legati alla postura, è diventata a tutti gli effetti una professione sanitaria riconosciuta dal Servizio sanitario nazionale. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del provvedimento che definisce le regole per accedere alla professione e i criteri con cui verranno valutati i titoli di studio, arriva così l’ultimo tassello di una riforma attesa da anni dal mondo della medicina integrata. Mal di schiena, mal di testa e stress: ecco alcuni esercizi per alleviarli X Osteopatia, professione sanitaria: la fine dell’incertezza per i pazienti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo la firma del decreto che riconosce la disciplina, si chiude un’epoca di incertezze per migliaia di pazienti. Dai nuovi elenchi ufficiali al percorso universitario, la mappa pratica per orientarsi ed evitare i finti esperti

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Joint press conference by President Ahmad Al Sharaa and German Chancellor Friedrich Merz in Berlin

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