I messaggi antisemiti di FdI in Trentino | Non so cosa ci sia peggio degli ebrei giudei leccac&#8230;

Da fanpage.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

"Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci", "leccaculo dei giudei", sono i messaggi scritti da due esponenti di Fratelli d'Italia in Trentino all'interno di una chat di partito e diffusi dal quotidiano Domani. Uno dei presunti autori, Cristian Zanetti, ex consigliere comunale nega: "Non mi risulta, nemmeno ricordo. I messaggi possono essere modificati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Valeria Marini e i messaggi a Pedro Sanchez: “Trump rovina il mondo” poi apre a Jimmy Calogero: “Se non rose…”Valeria Marini ha condiviso alcuni messaggi indirizzati a Pedro Sanchez, affermando che Donald Trump avrebbe un impatto negativo sul mondo.

Kristian Pengwin pubblica i messaggi di Kean dopo Bosnia-Italia: “Tu parli troppo… Vediamoci”Dopo la partita tra Bosnia e Italia, un noto tipster ha reso pubblici alcuni messaggi inviati da un calciatore ai propri contatti.

La guerra dei poster: FdI replica ai cartelloni di RenziUna risposta quasi diretta. Una guerra dei poster ormai dichiarata. Fratelli d'Italia sceglie i social per replicare ai messaggi lanciati da Italia viva nelle stazioni italiane. E lo fa utilizzando lo ... corriere.it

Rete neonazista su TikTok, 19enne arrestato a Pavia: insulti antisemiti a Meloni e Schlein e l’invito ad armarsiArresti domiciliari per un 19enne di Pavia, accusato di guidare una rete neonazista online. Tra i messaggi finiti al centro delle indagini anche insulti a Meloni e Schlein definite burattini degli ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web