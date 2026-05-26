"Peggio degli ebrei non so cosa possa esserci", "leccaculo dei giudei", sono i messaggi scritti da due esponenti di Fratelli d'Italia in Trentino all'interno di una chat di partito e diffusi dal quotidiano Domani. Uno dei presunti autori, Cristian Zanetti, ex consigliere comunale nega: "Non mi risulta, nemmeno ricordo. I messaggi possono essere modificati". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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