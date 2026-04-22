Nel cuore di un locale immaginario, tra luci soffuse e il suono avvolgente di una fisarmonica, si svolge un’esperienza musicale che unisce tre percorsi artistici diversi. Questi percorsi si incontrano in un unico suono, creando un’atmosfera che sembra sospesa nel tempo. La scena evoca un momento intimo, in cui la musica diventa il filo conduttore tra le diverse espressioni artistiche presenti.

C’è un momento, tra le luci soffuse di un bistrot immaginario e il respiro caldo di una fisarmonica, in cui il tempo sembra fermarsi. Sono queste le atmosfere che evoca “Chansons”, il nuovo EP ideato, arrangiato e prodotto da Renzo Ruggieri, realizzato insieme alla voce di Alessia Martegiani e al pianoforte di Toni Fidanza. Il progetto si muove su un equilibrio raffinato tra memoria e reinterpretazione, dando nuova vita a brani iconici senza tradirne l’anima, attraverso cinque tracce selezionate con cura. Alla base del lavoro c’è una riflessione sulla musicalità della lingua francese, capace di trasformarsi naturalmente in melodia, dove parola e suono diventano emozione pura.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Chansons”: tre percorsi artistici che si incontrano in un unico suono

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