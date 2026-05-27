Il Comitato Multinazionale ha diffuso una nota per precisare che le immagini circolate online, legate alla Festa del Sacrificio, mostrano scene di macellazione tradizionale autorizzata e rispettosa delle norme sanitarie. La comunicazione sottolinea che non ci sono stati abusi o violazioni delle leggi vigenti. Nessun dettaglio su eventuali interventi o modifiche alle pratiche tradizionali è stato fornito. La dichiarazione mira a chiarire la corretta rappresentazione dei fatti.

Il Comitato Multinazionale per la Moschea di Foggia esprime profonda preoccupazione per la diffusione, nelle ultime ore, di contenuti gravemente fuorvianti relativi alla celebrazione della Festa del Sacrificio, pubblicati da alcune testate online e lanciati da gruppi politici locali. Le informazioni circolate, prive di fondamento e formulate in modo allarmistico, hanno generato un clima di confusione e ingiustificata tensione nella cittadinanza, chiedendo un immediato intervento chiarificatore da parte delle istituzioni e della comunità musulmana. A seguito della pubblicazione di tali notizie, il Comitato Multinazionale è stato prontamente contattato dalla Vicesindaca di Foggia, Lucia Aprile, alla quale sono stati forniti tutti gli elementi necessari per ristabilire la verità dei fatti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Disinformazione sulla Festa del Sacrificio: il Comitato Multinazionale ristabilisce la verità dei fatti

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