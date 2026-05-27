Disagio giovanile si chiude il ciclo d' incontri al Foscolo | Esperienza entusiasmante

Il ciclo di incontri si è concluso ieri, 26 maggio 2026, presso l'istituto “Ugo Foscolo” con un'ultima conferenza a Sparanise. Il professor Antonio d’Angiò ha affrontato il tema del disagio giovanile, coinvolgendo gli studenti in discussioni interattive. Le sessioni si sono svolte a Teano e a Sparanise, offrendo un'occasione di confronto diretto tra docenti e studenti.

Si è concluso ieri - 26 maggio 2026 - un interessante ciclo di “Conferenze interattive” che il professor Antonio d’Angiò ha tenuto a Teano e a Sparanise incontrando gli studenti dell'istituto “Ugo Foscolo”. d’Angiò è un medico, psichiatra e psicoanalista teanese, già primario di psichiatria. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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