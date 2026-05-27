Disabilità ritardi sul Piano nazionale per la non autosufficienza | Casati Pd chiede un’audizione urgente

Il Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027 non è stato ancora adottato, creando ritardi nei servizi territoriali dedicati alle persone con disabilità. Un rappresentante del Partito Democratico ha richiesto un’audizione urgente per discutere delle conseguenze di questa situazione sulle famiglie lombarde e sui servizi locali. La mancanza di un piano approvato potrebbe influire sull’erogazione di assistenza e supporto per le persone con disabilità nella regione.

Il ritardo nell’adozione del Piano Nazionale per la Non Autosufficienza 2025-2027 rischia di avere conseguenze concrete sui servizi territoriali e sulle famiglie lombarde. A lanciare l’allarme è il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Casati, capodelegazione dem in Commissione IX, che ha chiesto un’audizione urgente con l’assessore regionale Elena Lucchini e annunciato un’interrogazione in Consiglio regionale per la seduta del 9 giugno. Secondo Casati, i ritardi del Governo nell’approvazione del Piano nazionale stanno provocando uno slittamento della programmazione regionale e delle attività gestite da Comuni e Ambiti territoriali, con effetti diretti sulle misure dedicate alla disabilità e alla non autosufficienza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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