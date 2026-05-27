Diritti dei minori e digitale | giovani interrogano gli esperti

Giovani si sono confrontati con esperti su rischi digitali come dipendenza online, fake news e odio sui social. Durante un evento a Roma, organizzato da UNICEF e Commissione Infanzia, hanno posto domande su Intelligenza Artificiale e sicurezza sui social media. La discussione ha coinvolto ragazzi di diverse età, evidenziando le loro preoccupazioni e curiosità rispetto all’uso quotidiano di tecnologie digitali. L'incontro si è concentrato sulla tutela dei diritti dei minori nel mondo digitale.

A Roma UNICEF e Commissione Infanzia celebrano la Convenzione ONU: ragazzi protagonisti nel question time su IA, social e rischi digitali 27 maggio 2026 – Dipendenza online, Intelligenza Artificiale, social media, fake news, odio online. Sono gli argomenti dell’inedito question time che si è tenuto oggi, anniversario della ratifica da parte dell’Italia della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nella sala del Refettorio, a palazzo san Macuto, promosso dalla Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, e dall’UNICEF. Ragazzi e ragazze hanno interrogato il panel di esperti ed esperte in quello che è diventato un vero e proprio dialogo sulle sfide e sui rischi dell’ambiente digitale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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