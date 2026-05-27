Diritti degli animali e tutela della fauna | confronto all’università tra magistrati carabinieri e sanità

Magistrati, forze dell’ordine, accademici e rappresentanti della sanità si sono incontrati all’Università di Palermo per discutere della tutela degli animali e della lotta ai reati contro la fauna. La discussione ha riguardato strategie di intervento e misure di contrasto, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici. L’evento ha coinvolto vari attori impegnati nel settore, senza indicare eventuali decisioni o provvedimenti adottati.

Magistrati, forze dell’ordine, accademici, istituzioni e mondo della sanità a confronto all’Università degli Studi di Palermo sul tema della tutela degli animali e del contrasto ai reati in danno della fauna. L’incontro, ospitato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Ateneo, è stato organizzato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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