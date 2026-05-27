Diletta Leotta e Loris Karius a Gardaland | sole amore e tanto divertimento per la piccola Aria

Diletta Leotta e Loris Karius hanno passato una giornata a Gardaland con la piccola Aria, accompagnati da amici e familiari. La coppia ha condiviso momenti di relax e divertimento al parco divertimenti, approfittando del sole. Nessuna altra informazione su eventuali dettagli o eventi specifici della giornata.

Diletta Leotta e Loris Karius hanno scelto di trascorrere una giornata speciale a Gardaland Resort insieme alla piccola Aria e agli amici e familiari. La famiglia ha goduto di una giornata di sole e divertimento, tra passeggiate in Fantasy Kingdom e giri a bordo delle attrazioni più amate.Tra i. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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Diletta Leotta e la sua giornata di divertimento a Gardaland con la famiglia

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