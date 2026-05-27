' Difesa dalle frodi' Polizia di Stato e Comune uniti contro le truffe

La Polizia di Stato ha partecipato ieri a un convegno sulla difesa dalle frodi, organizzato nel Comune di Cassino. L’incontro si è tenuto nella sala “Restagno” e ha visto la collaborazione tra le forze dell’ordine e l’amministrazione locale nell’ambito di una campagna contro le truffe. Durante l’evento sono stati illustrati metodi di prevenzione e informazioni utili per riconoscere le frodi.

Nell’ambito del più ampio progetto della campagna contro le truffe della Polizia di Stato, ieri presso la sala “Restagno” del Comune di Cassino, la Polizia di Stato ha preso parte al convegno “Difesa dalla frodi”.All’iniziativa, che nasce con lo scopo di fornire ai cittadini gli strumenti e le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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Sala gremita a Villa Giulia per Occhio alle truffe con la Polizia di Stato e Poste Italiane

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