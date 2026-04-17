Prosegue la sensibilizzazione della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani | incontro a Collescipoli

La Polizia di Stato continua a organizzare incontri di sensibilizzazione contro le truffe rivolte agli anziani. Recentemente si è svolto un appuntamento nella zona di Collescipoli, promosso dal Questore. L'obiettivo è informare i cittadini, in particolare le persone più vulnerabili, sui rischi e le modalità di prevenzione delle frodi. L'iniziativa mira a fornire strumenti per riconoscere e contrastare le truffe sempre più sofisticate.

Prosegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani fortemente voluta dal Questore Abenante, con l’obiettivo di mettere in guardia i cittadini, in particolare le persone più fragili, dai sempre più insidiosi raggiri escogitati dai malfattori.Nel pomeriggio di ieri, giovedì 16.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Cesinali, prosegue la campagna di sensibilizzazione dei Carabinieri contro le truffeDurante l’incontro il Maresciallo ha risposto a tutte le curiosità e le domande poste dai partecipanti ribadendo che i Carabinieri non chiedono mai... Taranto, incontro in parrocchia contro le truffe agli anzianiTarantini Time QuotidianoSi è svolto nei giorni scorsi, presso la parrocchia di San Giovanni Bosco di Taranto, guidata da don Giovanni Monaco, un... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La Polizia di Stato esegue controlli durante la movida del sabato sera e per il contrasto al gioco d’azzardo; Firenze: 174° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato; Dal 10 al 12 aprile tre giorni di sensibilizzazione sul gioco d’azzardo patologico; Bullismo, cyberbullismo e legalità: la Polizia di Stato incontra gli studenti di Foligno. Prosegue la campagna della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani: incontro a CollescipoliProsegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani fortemente voluta dal Questore Abenante, con l’obiettivo di mettere in guardia i cittadini, in particolare le persone più fragil ... newtuscia.it Ali della Mente conquista Roma sul palcoscenico di Piazza del Popolo per la Festa Nazionale della Polizia di StatoAlla Festa Nazionale della Polizia di Stato la compagnia artistica di ALI della Mente ha conquistato Piazza del Popolo con la rappresentazione artistica Arte, Sicurezza e Formazione: dalla parte dell ... casertaweb.com Maxi operazione a Catania: la Polizia di Stato arresta un latitante europeo. Scoperti laboratori per droga adulterata e documenti falsi. #Catania #PoliziaDiStato #Cronaca #Droga #Arresto facebook Per il 174° #AnniversarioPolizia, al @Quirinale la #poliziadistato monta la Guardia d'onore. I poliziotti in divisa storica danno il cambio della guardia ai Granatieri dell’ @Esercito, accompagnati dalla #Bandamusicale poliziadistato.it/articolo/15306… #10aprile x.com