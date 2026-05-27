Un artista giapponese ha recentemente esposto una serie di opere che riflettono un costante rinnovamento di stimoli e una ricerca incessante di stili e linguaggi espressivi. La sua produzione si distingue per la varietà e la capacità di combinare tecniche diverse, passando da forme astratte a figurative. La mostra è stata visitata da numerosi critici, che hanno evidenziato la versatilità e l'originalità del suo percorso artistico.

La sua arte è un rinnovarsi continuo di stimoli e una ricerca senza sosta di stili e linguaggi espressivi. Oggi ha la forma di leggeri strati di colore che si intersecano, gli uni con gli altri, a formare ibridi concettuali e di materia che lasciano intravedere, nella trasparenza, tutto quello che avrebbero potuto essere prima di diventare ciò che sono. Come un organismo che ne nasconde altri, innumerevoli, e che si nutre della loro silenziosa presenza. L’artista spezzino Maraboshi inaugura venerdì 5 giugno alle 19 una sua personale nei locali del Plan B Studio Zona Design, al numero 22A di viale San Bartolomeo. Una location particolare per un progetto che ha molti punti di contatto anche con la grafica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dicotomie di Maraboshi

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