Di cosa si sono accorti durante la prima riunione… Belèn svelati i motivi del no all’Isola dei famosi

Da thesocialpost.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Per settimane **Belén Rodríguez** è stata indicata come il volto più probabile alla conduzione de **L’Isola dei Famosi**. Un’ipotesi che aveva acceso l’entusiasmo del pubblico: per la showgirl sarebbe stato un ritorno “di casa”, nel reality che l’aveva resa popolarissima e che, per molti, poteva segnare un nuovo inizio a distanza di quasi vent’anni. A sostenere le voci erano arrivate anche indiscrezioni su una squadra già in fase di costruzione, con il possibile coinvolgimento di **Alvin** come collegamento ideale con le edizioni passate. Poi, però, lo scenario è cambiato in modo improvviso. La frenata improvvisa e la scelta di Mediaset. Nel giro di pochi giorni, quella che sembrava una trattativa ormai ben avviata si è arenata fino alla decisione definitiva: **Belén Rodríguez** non condurrà **L’Isola dei Famosi**. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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“Se ne sono accorti durante la prima riunione…”. Belen, la verità dietro il no all’Isola dei famosiDurante la prima riunione, si è notato che Belén Rodríguez non ha partecipato a un progetto legato a L’Isola dei Famosi.

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