Per settimane **Belén Rodríguez** è stata indicata come il volto più probabile alla conduzione de **L’Isola dei Famosi**. Un’ipotesi che aveva acceso l’entusiasmo del pubblico: per la showgirl sarebbe stato un ritorno “di casa”, nel reality che l’aveva resa popolarissima e che, per molti, poteva segnare un nuovo inizio a distanza di quasi vent’anni. A sostenere le voci erano arrivate anche indiscrezioni su una squadra già in fase di costruzione, con il possibile coinvolgimento di **Alvin** come collegamento ideale con le edizioni passate. Poi, però, lo scenario è cambiato in modo improvviso. La frenata improvvisa e la scelta di Mediaset. Nel giro di pochi giorni, quella che sembrava una trattativa ormai ben avviata si è arenata fino alla decisione definitiva: **Belén Rodríguez** non condurrà **L’Isola dei Famosi**. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Di cosa si sono accorti durante la prima riunione…”. Belèn, svelati i motivi del no all’Isola dei famosi

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“Di cosa si sono accorti durante la prima riunione…”. Belen Rodriguez, svelati i motivi del no all’Isola dei famosiDurante la prima riunione, è stato comunicato che Belen Rodriguez aveva deciso di non partecipare alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

“Se ne sono accorti durante la prima riunione…”. Belen, la verità dietro il no all’Isola dei famosiDurante la prima riunione, si è notato che Belén Rodríguez non ha partecipato a un progetto legato a L’Isola dei Famosi.

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