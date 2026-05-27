Un esperto ha dichiarato che nucleare e gas sono necessari per salvare l’industria europea. Ha spiegato che i piccoli reattori modulari potrebbero contribuire a questa salvezza, mentre le energie rinnovabili da sole rischiano di portare alla deindustrializzazione del continente. La questione riguarda l’adeguatezza delle fonti energetiche per sostenere la produzione industriale europea nel lungo termine.

? Domande chiave Come possono i piccoli reattori modulari salvare l'industria europea?. Perché le sole energie rinnovabili rischiano la deindustrializzazione del continente?. Quale modello di cooperazione tra Francia, Germania e Italia serve?. Come può l'Italia evitare la dipendenza tecnologica dalla Cina?.? In Breve SMR potrebbero essere operativi entro cinque anni secondo la proposta di Di Amato.. Modello di cooperazione europeo ispirato al successo industriale del progetto Airbus.. Specializzazione tra Francia nucleare, Germania manifatturiera e Italia per componentistica specialistica.. Riferimento storico alla visione energetica di Mattei del 1952 per l'autonomia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Di Amato: “Nucleare e gas servono per salvare l’industria europea

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