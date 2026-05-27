Per due giorni, parte di Desio sarà bloccata a causa dei lavori sul cantiere di Pedemontana. Gli interventi si svolgeranno nel fine settimana per ridurre i disagi a pendolari e studenti, evitando ulteriori congestioni del traffico. La chiusura temporanea riguarda le strade interessate dai lavori e durerà fino a domenica. La chiusura si rende necessaria per consentire l’avanzamento delle opere senza interferenze con il traffico quotidiano.

Il cantiere di Pedemontana entra nel vivo e parte della città si blocca per due giorni. Succede a Desio, ma gli interventi verranno eseguiti durante il fine settimana per evitare un ulteriore congestionamento del traffico e disagi a pendolari studenti.I lavori di Pedemontana nel fine settimanaI. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Desio per due giorni (in parte) bloccata per il cantiere di Pedemontana ift.tt/jv71ubz ift.tt/24hs1UC x.com

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