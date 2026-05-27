Dentro Finarte | presenza femminile tra passione storia e visione

Dentro Finarte, si trovano diverse donne che lavorano nel settore dell’arte, tra passione e competenza. La società, fondata nel 1959 da un milanese, ha sede a Milano, Roma e Sarzana. È una delle realtà più antiche e note del mercato dell’arte italiano, con una lunga storia alle spalle. La presenza femminile si inserisce in un contesto di tradizione e sviluppo.

Fondata nel 1959 dal milanese Gian Marco Manusardi e oggi attiva tra Milano, Roma e Sarzana, Finarte è una delle realtà storiche più rilevanti del mercato dell’arte italiano. Nata con l’obiettivo di accompagnare collezionisti e operatori nell’acquisto e nella vendita di opere d’arte e oggetti preziosi, nel tempo si è affermata come punto di riferimento anche per coloro che guardano all’arte non solo come oggetto di prestigio, ma come esperienza culturale vera e propria. Antiquariato, arte moderna, gioielli, ma anche design, fotografia, libri, stampe e grafiche, sono solo alcune delle aree in cui Finarte opera oggi. Eppure, osservando da... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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